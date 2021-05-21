"مياه الشرب" بالشرقية تعلن عن وظائف شاغرة .. تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف كما يلي:

1-أخصائي تمويل ومحاسبة (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة).

2-أخصائي تنمية إدارية للوظائف الإدارية المختلفة (بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال)

3- محام ثالث بالادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الشركة و ذلك لمن يتوفر فيه المواصفات المرفقة بالاعلان.

4-أخصائي مساحة

و ذلك لمن يتوفر فيه المواصفات المرفقة بالإعلان.

وأضاف البيان الصادر عن الشركة انه سيتم التقديم من يوم السبت الموافق 22من شهر مايو عام 2021 و لمدة 15يوم من تاريخ الاعلان عبر البريد المسجل بعلم الوصول.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه إستكمالا للمتابعة الميدانية والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم متابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم المرور علي الفرق المتحركة والمتواجدة بشركة فريش للتصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة تطعيم العاملين بلقاح كورونا، في حضور مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة لجميع المواطنين وخاصة بهذه المناطق، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأشار "مسعود" الي أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

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