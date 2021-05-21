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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش تنعي الفنان سمير غانم: "هتوحشنا"

كندة وسمير غانم
كندة وسمير غانم

نعت الفنانة كندة علوش، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا امس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.


ونشرت كندة علوش صورة لها بصحبة الفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها علي "انستجرام " وكتبت "‏هتوحشنا 💔".


وتوفي سمير غانم أمس الخميس، وتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة وحرص نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

ومن النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها مى نور الشريف، ماجد المصري.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة الي شقيق وشقيقة الراحل الذين انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.

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