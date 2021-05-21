سماح أنور عن رحيل سمير غانم: سيبقى خالدًا في قلوبنا

نعت الفنانة سماح أنور، الفنان القدير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

وقالت سماح أنور خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الفنان القدير سمير غانم أحد الرموز على مدار الأعوام الماضية حيث رسخ قواعد الكوميديا وصنع السعادة في قلوب محبيه بمختلف أعمارهم.. وطلع مننا ضحكة القلب الصافية.



وأضافت الفنانة سماح أنور، أن جميع الأجيال يعشقون الفنان الكبير سمير غانم وقدم لونا من الكوميديا دون النظر إلى رأي النقاد أو الجماهير لأنه كان يعي جيدا إمكاناته ومدى موهبته، وسيبقى خالدا في قلوب الملايين من عشاقه على مدار العصور.