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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الناقدة ماجدة موريس: سمير غانم لم يقدم لفظاً خادشاً للحياء طوال مشواره الفنى

سمير غانم
سمير غانم

قالت الناقدة ماجدة موريس، أن أهم ما كان يميز الفنان سمير غانم خلال مشواره الفنى إنه فنان شديد الطبيعية فلا يمكن للمشاهد أن يشعر فى مشهد له إنه يقوم بالتمثيل. 

 

وتابعت ماجدة موريس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن سمير غانم ابتعد عن الأمور التى يستخدمها الكوميدنات الحاليين من رقص أو ضرب الممثلين الآخرين  أو غير ذلك من أجل إضحاك المشاهدين.

 

وأضافت، أن سمير غانم كان يمتلك موهبة غير طبيعية وغير عادية لأنه يضحك الجمهور بمجرد أن يتحدث فمن الممكن أن يقول جملة نرددها جميعاً وتضحك الجميع. 

 

وتابعت قائلة: سمير غانم كان مثقف وذكى للغاية فنياً واعتمد رسالة هامة خلال مشواره الفنى هو رسمة البهجة على وجوه المشاهدين.

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واستكملت: الفنان الراحل سمير غانم وزوجته وبناته فنانات ولكنه لم يفرض عليهن سطوته أو نهج فنى معين بل ترك لهن الحرية فى اختيار أعمالهن. 

 

واختتمت: سمير غانم ركن هام فى الحياة ويكفى إنه خلال مشواره الفنى الذى أمتد 50 عاماً لم يقدم لفظاً خادشاً للحياء وهذا الأمر بمثابة معجزة.

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