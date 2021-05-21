حاسة إن أبويا مات| سماح أنور تنهار من البكاء على سمير غانم.. فيديو

دخلت الفنانة سماح أنور، في وصلة بكاء على الهواء؛ عند الحديث عن ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم، الذي ارتقى، أمس الخميس، بعد صراع مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

وقالت سماح أنور، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة “الحدث اليوم”، دعمني كتير ووقف جنبي، وكان بيرشحني لأعمال كتير خلال الـ20 سنة الماضية".

وأضافت الفنانة سماح أنور، لما عملت حادثة؛ كان بيسأل عليا كل يوم، وعندما علم أنني بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج؛ تواصل مع الرجل العظيم، الأمير فيصل بن فهد، حيث تكفل بعلاجي 11 سنة.. حاسة إن أبويا مات النهاردة، الوحيد اللي كان بيسأل عليا ويضحكني".