أحمد صلاح حسني: كنت عايز أسيب الأهلي واشتغل في الفن.. فيديو

قال الفنان واللاعب السابق أحمد صلاح حسني، إن أكبر مغامرة في حياته؛ كانت قرار اعتزال كرة القدم.

وأوضح صلاح حسني، خلال حواره مع برنامج “أنا و أختي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، القرار كان صعبا، بحب الكرة، لكن بحب التمثيل أكثر.

وأضاف أحمد صلاح حسنى، أن أهم سفر للخارج؛ كان لألمانيا، للانضمام إلى نادي شتوتجارت، معقبا: "كنت صغير جدا، وسافرت لوحدي".

وأشار أحمد صلاح حسنى، إلى أنه استفاد من مشوراه بـ"عدم اليأس، والتعب؛ لتحقيق ما يريده".

وتابع: “وأنا فى الثانوية العامة كنت بلعب للنادي الأهلي، وطلبت من والدى ترك الكرة والاتجاه للتمثيل، وتأثرت وبكيت”.

ونعى الفنان أحمد صلاح حسني، الفنان سمير غانم الذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر ناهز 84 عاما؛ إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشر "حسني"، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة للراحل وكتب عليها معلقا: "وداعا يا ضحكة مصر".

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها أحمد صلاح حسني، هو مسلسل"كوفيد-25" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، بالاشتراك مع يوسف الشريف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.