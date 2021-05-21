عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يتحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا؟ استشاري يجيب .. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة،  إن فيروس كورونا سيتحول إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هشام"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير في بريطانيا، لافتا: "يظل القلق الأكبر من الطفرات التي تم اكتشافها مؤخرا خاصة الطفرة التي ظهرت في الهند".

 

وأشار: "قلة أعداد انتشار الفيروس، إضافة إلى قلة أعداد المصابين تمثل ضغطا على الفيروس، وتقلل من حدوث التحورات"، مردفا: "التحورات تحدث نتيجة زيادة عدد الحالات وعدم الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية".

وأوضح: "نسبة الأعراض الجانبية من لقاح أسترازينكا قليلة جدا مقارنة بالنتائج الإيجابية"، لافتا: "فيروس كورونا ليس أول وباء يواجه البشرية، وسيأتي ويوم وتنتهي الجائحة وسيعيش الفيروس معنا وسيكون موسميا مثل الإنفلونزا".

 

الأنفلونزا لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا بريطانيا الحالات الحرجة فيروس كورونا أعداد المصابين

ترشيحاتنا

هي سندي وضهري.. أحمد صلاح حسني: عمرى ما زعلت من أختي

حسام عاشور يخضع لجراحة الرباط الصليبي الأسبوع المقبل

تعادل 3 ملاعب كرة قدم|ميناء نيوجيرسي يسجل رقما قياسيا لعبور أكبر سفينة حاويات..شاهد

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

مصر تراقب وقف إطلاق النار من داخل إسرائيل|خبير استراتيجي يعدد الرسائل والدلالات

المفتى: فكر الإخوان متغلغل في كل التنظيمات الإرهابية بشهادة يوسف القرضاوي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

صبره نفد.. تفاصيل مكالمة هاتفية فظة بين بايدن ونتنياهو

بقيادة الرئيس.. مصطفى بكرى: مصر أدارت القضية الفلسطينية بحكمة وقوة وعزيمة

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

بعد تشييع جثمانه|إيمي سمير غانم تنشر صورة بـ دعاء لوالدها الراحل.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن كيا K900 2022 فيس ليفت رسمياً .. صور

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

طريقة عمل الكاتشب في المنزل.. صور

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ