هل يتحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا؟ استشاري يجيب .. فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، إن فيروس كورونا سيتحول إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هشام"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير في بريطانيا، لافتا: "يظل القلق الأكبر من الطفرات التي تم اكتشافها مؤخرا خاصة الطفرة التي ظهرت في الهند".

وأشار: "قلة أعداد انتشار الفيروس، إضافة إلى قلة أعداد المصابين تمثل ضغطا على الفيروس، وتقلل من حدوث التحورات"، مردفا: "التحورات تحدث نتيجة زيادة عدد الحالات وعدم الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية".

وأوضح: "نسبة الأعراض الجانبية من لقاح أسترازينكا قليلة جدا مقارنة بالنتائج الإيجابية"، لافتا: "فيروس كورونا ليس أول وباء يواجه البشرية، وسيأتي ويوم وتنتهي الجائحة وسيعيش الفيروس معنا وسيكون موسميا مثل الإنفلونزا".