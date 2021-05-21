بإطلالة صيفية ناعمة| المطربة وعد السعودية في أحدث ظهور على إنستجرام..شاهد

بكاش مايوه

نشرت المطربة وعد السعودية، صورة جديدة عبر خاصية استوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت وعد بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

وتألقت المطربة وعد، وهي ترتدي كاش مايوة باللون البينك النيود، وتحته مايوه مشجر بالورود، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.







ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على تسريحة مميزة وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بشكل انسيابي وناعم ، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.



ووضعت المطربة وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.



وتزينت المطربة وعد، ببعض الأكسسوارات الناعمة؛ حيث اختارت قلادات باللون الأسود ونظارة شمسية باللون الأصفر الميرور، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي



الحياة المهنية المطربة وعد السعودية



وشاركت المطربة وعد السعودية في طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد.



وتمكّنت المطربة وعد في النهاية من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، وقدّمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية.



ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة وطرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم “وعد لاين".



الحياة الأسرية للمطربة وعد السعودية

وتنحدر المطربة وعد السعودية من عائلة فنية كبيرة ، ووالدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بـ مذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس، وتزوجت من شخص لبناني إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء».



واليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..