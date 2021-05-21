بصمة الإصبع.. تطور جديد يفرق بين متعاطي المخدرات ولامسها

توصل فريق بحثي بريطاني إلى آلية توضح كيف يمكن إستخدام بصمة الإصبع لتحديد ما إذا كان الشخص قد لمس أو تناول مخدرات من الدرجة الأولى.

وفي ورقة بحثية نُشرت في مجلة «رويال سوسيتي أوف كيمستري أناليست»، كشف الفريق البحثي، كيف تمكنوا من تحديد الاختلافات بين بصمات الأشخاص الذين لمسوا الكوكايين، مقارنةً بأولئك الذين تناولوه، بواسطة التقدم في أدوات التصوير بمطياف الكتلة، والتي تساعد على اكتشاف الكوكايين ومستقلباته في بصمات الأصابع.

واستناداً إلى مقياس الطيف الكتلي عالي الدقة الذي استخدمه الباحثون بالدراسة، يمكن اكتشاف الكوكايين ومستقلبه الأساسي «بنزويليكجونين»، فعن طريق استكشاف العلاقة بين هذه الجزيئات وحواف بصمات الأصابع التي تظهر في الصور، يمكن التمييز بين الشخص الذي تناول مخدراً، ومن لمسه فقط.

تقول الدكتورة تشيلسي نيكولا، عالمة الأبحاث العليا في المركز الوطني للتميز في التصوير الطيفي الكتلي، والباحثة الرئيسية بالدراسة، في تقرير نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني للمركز: «عبر ثلاث تقنيات مختلفة مكّن التصوير بمطياف الكتلة، الجيل التالي من تحليلات الطب الشرعي، من الحصول على معلومات لم يكن متاحاً لنا الحصول عليها».