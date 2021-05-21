نيابة الفيوم تفحص أسباب حادث انقلاب اتوبيس بطريق القاهرة أسيوط الغربى

قررت نيابة الفيوم انتداب المهندس الفنى بإدارة لمرور الفيوم لأعداد تقرير فنى عن حادث انقلاب أتوبيس خاص ، بطريق أسيوط القاهرة الغربي ، والذى وقع منذ قليل وأصيب فيه 4 أشخاص بإصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الإسعاف الى مستشفى طامية المركزي العام للعلاج .

تلقى اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم أخطارا من مرفق أسعاف الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات ان الحادث وقع بسبب انقلاب أتوبيس خاص بشركة، على طريق أسيوط القاهرة الغربي وأصيب به 4 أشخاص تم نقلهم الى مستشفى طامية المركزي للعلاج

والمصابين الأربعة هم :"عماد عبد الوهاب السيد، 53 سنة، محمد ربيع دياب، 40 سنة، وجيه إسماعيل ، 35 سنة، شعبان عبد الله 41 سنة".

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرراها المتقدم .