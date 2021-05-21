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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيابة الفيوم تفحص أسباب حادث انقلاب اتوبيس بطريق القاهرة أسيوط الغربى

حادث انقلاب اتوبيس
حادث انقلاب اتوبيس

قررت نيابة  الفيوم انتداب المهندس الفنى بإدارة لمرور الفيوم لأعداد تقرير فنى عن حادث انقلاب أتوبيس خاص ، بطريق أسيوط القاهرة  الغربي ، والذى وقع منذ قليل وأصيب فيه 4 أشخاص بإصابات متفرقة  ، تم نقلهم بسيارات الإسعاف الى مستشفى طامية المركزي  العام للعلاج .

 

تلقى اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم أخطارا من مرفق أسعاف الفيوم بالحادث .

 

تبين من التحقيقات ان الحادث وقع بسبب  انقلاب أتوبيس خاص بشركة، على طريق أسيوط  القاهرة الغربي وأصيب به  4 أشخاص تم نقلهم الى مستشفى طامية المركزي للعلاج 

والمصابين الأربعة هم :"عماد عبد الوهاب السيد، 53 سنة، محمد ربيع دياب، 40 سنة، وجيه إسماعيل ، 35 سنة، شعبان عبد الله 41 سنة".

 

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تم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرراها المتقدم .

 

اصابة 4 اشخاص انقلاب اتوبيس أسيوط الغربى

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