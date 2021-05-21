السفير الفلسطيني: شعبنا عاش فرحًا بفضل جهود القيادة السياسية المصرية لحقن الدماء

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إن وقف إطلاق النار يشكل أساسا متينا لأي إصلاحات في قطاع غزة، لافتا أن مصر تبذل جهودا كبيرة لعدم تكرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأضاف دياب اللوح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قطاع غزة في حاجة ملحة لمساعدة من جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني عاش ليلة من الفرح أمس بفضل جهود القيادة السياسية المصرية التي حرصت على حقن الدماء.



وتابع السفير الفلسطيني لدى القاهرة، مصر وفلسطين يد واحدة وفي خندق واحد وهذه الشراكة ستستمر بين الشعبين والقيادتين على مدار التاريخ في جميع المجالات، مضيفا: وصلت قافلة المساعدات الإنسانية للأحزاب السياسية المصرية صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، وهي عبارة عن 80 شاحنة على متن 75 حافلة ركاب و11 سيارة ملاكي.



