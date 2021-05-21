عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الفلسطيني: شعبنا عاش فرحًا بفضل جهود القيادة السياسية المصرية لحقن الدماء

صدى البلد

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إن وقف إطلاق النار يشكل أساسا متينا لأي إصلاحات في قطاع غزة، لافتا أن مصر تبذل جهودا كبيرة لعدم تكرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأضاف دياب اللوح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قطاع غزة في حاجة ملحة لمساعدة من جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني عاش ليلة من الفرح أمس بفضل جهود القيادة السياسية المصرية التي حرصت على حقن الدماء.  

وتابع السفير الفلسطيني لدى القاهرة، مصر وفلسطين يد واحدة وفي خندق واحد وهذه الشراكة ستستمر بين الشعبين والقيادتين على مدار التاريخ في جميع المجالات، مضيفا: وصلت قافلة المساعدات الإنسانية للأحزاب السياسية المصرية صباح  اليوم إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، وهي عبارة عن 80 شاحنة على متن 75 حافلة ركاب و11 سيارة ملاكي.  


 

السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

عام ونصف على موت هيثم أحمد زكي.. أخوه يتزوج وخطيبة الراحل عزباء

اللجنة التنفيذية الجديدة تتواجد داخل نادي الزمالك لتسلم المهمة بصفة رسمية

هي سندي وضهري.. أحمد صلاح حسني: عمرى ما زعلت من أختي

حسام عاشور يخضع لجراحة الرباط الصليبي الأسبوع المقبل

تعادل 3 ملاعب كرة قدم|ميناء نيوجيرسي يسجل رقما قياسيا لعبور أكبر سفينة حاويات..شاهد

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

صبره نفد.. تفاصيل مكالمة هاتفية فظة بين بايدن ونتنياهو

بقيادة الرئيس.. مصطفى بكرى: مصر أدارت القضية الفلسطينية بحكمة وقوة وعزيمة

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

بعد تشييع جثمانه|إيمي سمير غانم تنشر صورة بـ دعاء لوالدها الراحل.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن كيا K900 2022 فيس ليفت رسمياً .. صور

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

طريقة عمل الكاتشب في المنزل.. صور

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ