رزان مغربي: سمير غانم قامة فنية لن تعوض

نعت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

ونشرت رزان مغربي صورة لها بصحبة الفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها علي "انستجرام"، وكتبت: "أاعظم ما أنجبت مصر في الكوميديا، قيمة وقامة فنية لن تعوض وحبيب الكل ربنا يرحمك يا عظيم ويصبر كل أهلك وحبايبك علي فراقك".

وتوفي سمير غانم أمس الخميس، وتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة وحرص نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

ومن النجوم الذين حضروا الجنازة: إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها مى نور الشريف، ماجد المصري.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة الي شقيق وشقيقة الراحل الذين انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.