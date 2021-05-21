التنمية المحلية: 1811 طنا من السلع الغذائية حجم مبيعات "شباب الخير"

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التعاقد مع شركات شبابية للسلع الغذائية بهدف تشجيع الشباب، حيث يتم أخذ المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة وبالتالي الوسطاء يمتنعون، وذلك في 30 سلعة متنوعة، بين اللحوم والدواجن والشاي والسكر وعسل النحل وزيت الزيتون والمكرونة.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، إن حجم المبيعات في مبادرة شباب الخير، بلغ ما يقرب من 1811 طنًّا من اللحوم والدواجن والمنتجات الأساسية، وخدِّمنا على 617 ألف مواطن في 7 محافظات، من خلال 40 سيارة، غطت حوالي 61 مركزا ومدينة وحيًّا في هذه المحافظات، كما تم توفير فرص عمل لعدد من الشباب بلغت 134 فرصة.

يذكر أن مبادرة شباب الخير؛ هي إحدى مبادرات وزارة التنمية المحلية مع المجمتع المدني والمجلس الوطني للشباب، وتهدف لتوفير السلع بأسعار مناسبة وخاصة في المناطق الشعبية والأحياء البسيطة والقرى الأكثر احتياجا، وتستهدف توظيف شباب من الجنسين وتشجيعهم على إقامة مشروعات، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتمكين الشباب في كل المجالات.

وبدأت المبادرة يوم 13 أبريل 2021، والذي وافق غُرَّة شهر رمضان، من خلال 30 سيارة، ثم 40 سيارة في 12 محافظة، كمرحلة أولى، وهي “القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والبحيرة وكفرالشيخ والمنوفية وشمال سيناء والدقهلية والمنيا وبني سويف والشرقية”، على أن تستكمل بقية المحافظات بداية من السبت 22 مايو.