فورد تعلن موقف سيارتها الرياضية موستينج

ford mustang

الكثير من محبي السيارات الرياضية يعتقد انه بمجرد طرح فورد موستنج ماخ اي ford mustang mach e ، تعتبر نهاية فورد موستنج ford mustang، التي تعمل بمحرك البنزين التقليدي .

و قد أعلن كارل ويدمان كبير مهندسي فورد بيرفورمانس ، عاد ليؤكد عكس ذلك، حيث قال أن المحرك V8 الموجود في فورد موستنج ford mustang، سيظل متوفراً لوقت طويل .

و حتي الان يفخر كارل ويدمان كبير مهندسي فورد بيرفورمانس بجهود فريقه في تطوير محركات V8 الحالية الموجودة في فورد موستنج ford mustang .

و السبب الذي يجعل فورد لا تزال باقية علي فورد موستنج ford mustang بالمحرك البنزين التقليدي الحالي V8 هو ارتفاع مبيعات هذة السيارة و هو ما اكدة ويدمان أن هناك مجال للتحسن، حيث تبحث فورد بيرفورمانس عن طرق لتحسين أداء سيارة موستنج و تطوير هذا المحرك لرفع نسبة المبيعات .

أضاف ويندمان أن فورد موستنج ماخ اي ford mustang mach e ليست مجرد سيارة موستنج للأشخاص الذين لا يريدون محرك V8، لكنها تمتلك عزم دوران أكبر وفوري بفضل محركاتها الكهربائية، وذلك في محاولة لجذب العملاء من فورد موستنج ford mustang التي تعمل بالبنزين .

و لكن فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية لا يزال يمتلك الكثير من الاشياء التي يمكن ان يقدمها لمحبي السيارات الرياضية و الكهربائية للسيطره علي الاسواق العالمية .