الكوري يكسب.. مقارنة بين كيا جراند سيراتو و هيونداى النترا CN7 .. صور

استطاعت السيارات الكورية الجنوبية أن تضع نفسها فة مكانة مميزة بقوة فى أسواق السيارات لما تقدمه من قيمة مقابل سعر، حيث عدة خيارات بأسعار مقبولة مقارنة بعلامات أخري، و كذلك أسعار قطع غيار فى المتناول، و ظهرت منافسة شديدة مع بداية العام الحالي فور إطلاق سيارتين “سيدان” من علامتين كبيرتين هما هيونداى و كيا.

يستعرض " صدى البلد " الاخبارى، مقارنة بين كيا جراند سيراتو، والإصدار الجديد من هيونداى النترا CN7 موديلات 2021 .

1 ـ هيونداى ELANTRA CN7

حصلت سيارة هيونداى النترا CN7 2021 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، و ينتج قوة قدرها 127.5 حصان، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات ، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كمن فى غضون 11.6 ثانية.

قدمت الشركة لسيارتها إلنترا CN7 2021 مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها وسائد هوائية للسائق، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

احتوت علي جنوط 15 بوصة و 16 بوصة ، ومكييف هواء يدوي مع وجود مخارج خلفية، وزجاج كهربائي، وفرش المقاعد من القماش، وخاصية التحكم فى المقاعد الأمامية.

زودت بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومسند يد، وشاشة وسائط 4.2 بوصة، وخاصية اختيار نظام القيادة، ومرايات جانبية مزودة باشارات مع إمكانية الغلق كهربائيا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين.

أسعار هيونداى النترا CN7 موديل 2021 :

الفئة الأولى SMART بسعر 317 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART SAFETY بسعر 327 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SMART FUN بسعر 339 ألف جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUS بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الرابعة MODERN بسعر 390 ألف جنيه.

الفئة الخامسة ADVANCED بسعر 427 ألف جنيه.

الفئة السادسة ADVANCED / WHITE PACK بسعر 432 ألف جنيه.

الفئة السابعة PREMIUM بسعر 487 ألف جنيه.

الفئة الثامنة PREMIUM / WHITE PACK بسعر 492 ألف جنيه.

2ـ كيا CERATO

ينتمى طراز كيا جراند CERATO 2021 فئة السيارات السيدان، زودت بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن. متر، متصل بناقل سداسي السرعات أوتوماتيك.

تحتوى على مجموعة من التجهيزات والكمياليات، منها جنوط 16 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من راديو – مخرج USB- بلوتوث خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة.

دعمت السيارة كماليات أخرى مثل حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، و شاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا جنوط رياضية 16 بوصة، غلق المرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة.

زودت سيارات كيا جراند 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، و خاصية منع إدارة المحرك.

أسعار كيا جراند CERATO موديل 2021 :

الفئة الأولى LX بسعر 309 ألف جنيه.

الفئة الثانية EX بسعر 339 ألف جنيه.

الفئة الثالثة توب لاين بسعر 379 ألف جنيه.

الفئة الرابعة توب لاين بسعر 390 ألف جنيه.