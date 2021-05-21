قصواء الخلالي تنعي الفنان الراحل سمير غانم.. فيديو

نعت الإعلامية قصواء الخلالي، وفاه الفنان الكبير سمير غانم، معلقة نحن في حالة فقد واحد من نجوم الكوميديا في التاريخ المصري والعربي.

وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج المساء مع قصواء عبر فضائية تن أن أن سمير غانم قدم الكثير من الأدوار الكبيرة والمؤثرة والبسيطة بأمتياز.

وتابعت مقدمة برنامج المساء مع قصواء اننا نعزي أنفسنا في وفاه رائد من رواد الفن المصري والعربي أبرزها الإبتسامة المصرية البسيطة دون إسفاف.

وأشارت الخلالي أن مصر ولادة وهناك أجيال كبيرة تعلمت من أعمال النجم والفنان الراحل سمير غانم.