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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021.. غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة 2021، غدا الأحد، الموافق 23 مايو 2021، ضمن بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021.


وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التجريبية، المقرر عقدها في مايو، فيما يلي:


الأحد 23 مايو 2021 

اللغة العربية : من 10 : 11 صباحا.

اللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا.

اللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا.

 

الثلاثاء 25 مايو 2021 

التاريخ والفيزياء من 10 لـ 10:30 صباحا .

علم النفس والأحياء والرياضيات البحتة : من 11 لـ 11:30.

 

الخميس 27 مايو 2021 

الجغرافيا والكيمياء من 10 لـ 10:30 صباحا .

الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية : من 11 لـ 11:30 صباحا.

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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لـ طلاب الثانوية العامة من غد الأحد، ستكون عبارة عن عينة من الاسئلة الاسترشادية التي تغطي المنهج المقرر لطلاب الثانوية العامة 2021 حتى نهاية شهر مارس.

وقال وزير التربية والتعليم، في خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، إنه بالنسبة لباقي المنهج الدراسي المقرر فسيتم طرح أسئلة استرشادية له أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021 المقرر عقدها خلال شهر يونيو 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم، ليس عليهم حضور امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر انطلاقها بعد أيام، لتكون بمثابة بروفة امتحانات الثانوية العامة الثانية.

وأوضحت أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم، ملزمين فقط بحضور الامتحان التجريبي المقرر عقده في يونيو القادم. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “سيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية سيخوضون الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة”.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن الهدف من هذه الامتحانات التجريبية، هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب ، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تجربة طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، ثم سنطبق هذه التجربة على كل المدارس في الامتحان التجريبي الثالث، والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.

امتحانات مايو التجريبية الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 التعليم طلاب

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