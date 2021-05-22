كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض نقص الأكسجين الصامت

صداع وألم في الصدر

يعد نقص الأكسجين في الجسم أمر خطير للغاية؛ ويمكن ان يؤثر على عمل الأعضاء الحيوية في الجسم؛ حيث ان مستوى الأكسجين في الدم ينتقل بواسطة خلايا الدم الحمراء، التي تجمع الأكسجين من الرئتين و توصيله إلى جميع أجزاء الجسم.

أسباب نقص الأكسجين الصامت





وهناك العديد من الأسباب التي من الممكن أن تتضمنها حالة نقص الأكسجين في الجسم، وذلك بخلاف الإصابة بـ فيروس كورونا ، ومن أبرزها ما يلي :

فقر الدم (Anemia)

متلازمة ضيق التنفس الحادة (ARDS)

الربو (Asthma)

العيوب الخلقية عند بعض الأطفال صغار السن والمراهقين

الإصابة بانتفاخ الرئة

المعاناة من الالتهاب الرئوي

متلازمة توقف التنفس أثناء النوم

تخثر الدم في إحدى شرايين الرئة

استخدام بعض أنواع الأدوية، على سبيل المثال؛ بعض الأدوية المخدرة، وبعض أدوية التخدير التي تساهم في ضعف التنفس

أعراض نقص الأكسجين الصامت

ويراقب الجسم عن كثب مستويات الأكسجين في الدم لإبقائها ضمن نطاق معين، بحيث يكون هناك ما يكفي من الأكسجين لاحتياجات كل خلية في الجسم، وفقا لما نشر في موقع “medicalnewstoday”.

ويعد مستوى الأكسجين في الدم مؤشرًا على مدى جودة توزيع الجسم للأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، ويمكن أن يكون مهمًا لصحة الناس، ويمكن لنقص الأكسجين في الجسم أن يكون له أعراض غامضة قد تختلط مع أعراض حالات أخرى.



نقص الأكسجين الصامت





ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين في الدم إلى دوران غير طبيعي و يسبب الأعراض خفية ويطلق عليها الأطباء أعراض نقص الأكسجين الصامتة، ومن أبرزها ما يلي:

ضيق في التنفس

صداع الراس

الأرق

دوخة

تنفس سريع

ألم صدر

الالتباس

ضغط دم مرتفع

نقص التنسيق

اضطرابات بصرية

الشعور بالنشوة

ضربات قلب سريعة