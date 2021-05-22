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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها المعاهدات الدولية.. 9 معلومات عن مهام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

 

وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:"بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي:

 

ويستعرض“صدي البلد” إختصاصات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ..

 

إختصاصات لجنة العلاقات الخارجية:

 

1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

 2-السياسة الخارجية للدولة.

 3-المؤتمرات الدولية.

 4-العلاقات الدولية.

 5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية. 

6-الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.

 7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى. 

8-المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

 9-شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج

 

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