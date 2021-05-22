تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

تسربت صور جديدة للمقصورة الداخلية لـ السيارة المنتظرة من شركة تويوتا، عملاق صناعة السيارات اليابانية، وهي السيارة لاندكروزر toyota land cruiser 2022 الجديدة كليا، والتي ستأتي بتغييرات طفيفة وتحديثات خارجية متعددة، مع وضع جهد خاص في تصميم غطاء المحرك.

تأتي تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser مع جناح أطول على السقف ومصابيح خلفية بارزة محيطة بالجوانب، مع توفر جنوط 17 إلى 20 بوصة.

وسبق أن تم نشر العديد من الصور للسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser الجديدة كليا، والمتوقع أن يتم تدشينها في 31 مايو أو 1 يونيو.

وكشفت تسريبات سابقة للسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser الجديدة كليا، أنها ستحصل على إصدار GR رياضي، بنظام التعليق الديناميكي الحركي KDSS، مع أقفال تفاضلية أمامية وخلفية.

وستحصل السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser الإصدار GR الرياضي على إكصدامات وشبك أمامي بتصميم مختلف، وجنوط مقاس 18 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي JBL مكون من 14 مكبر صوت؛ لضمان أفضل تجربة سماعية.

فيما كشفت تسريب جديد، اليوم، عن حصول السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser على إصدار ZX، والذي سيكون الأكثر فخامة، حيث سيحصل على لمسات كرومية، وجنوط مقاس 20 بوصة؛ لتصبح هذة الفئة هي الأعلى في المجال.



كما كشف التسريب أيضا أن مقصورة السيارة، متوقع لها أن تكون أفضل مقصورة داخلية لعام 2022 على الإطلاق.