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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إفريقيا تخسر ضعف إجمالي الناتج السنوي بسبب الآفات والحشرات

افات
افات

تتسبب الحشرات والآفات الزراعية، التي تستوطن داخل النبات في  قارة إفريقيا في خسائر سنوية تتخطي إجمالي الناتج الإقتصادي السنوي للقارة.

وبحسب دراسة نشرت في موقع "SciDev.Net" البريطاني، فإن ما يسمى بالأنواع الغريبة الغازية التي تصل الى إفريقيا تكبدها خسائر إقتصادية في القطاع الزراعي تقدر بنحو 3.66 ترليون دولار سنويا.

ويعتبر هذا الرقم هو ما يعادل 1.5 ضعف قيمة إجمالي الناتج المحلي لجميع دول وبلدان قارة افريقيا مجتمعة.

ويقول رينيه إستيشن ، المؤلف المشارك للدراسة وأحد كبار العلماء في CABI ، إن دراستهم تكشف مدى ونطاق الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك الافات المنتشرة في القطاع الزراعي في واحدة من أقل القارات دراسة وإهتمام بمجال البحث العلمي الوقائي.

وأضاف رينيه "تبلغ التكلفة السنوية لتلك الأفات التي تصيب المحاصيل الزراعية مباشرة نحو 3.66 ترليون دولار ، مع الأخذ في الإعتبار فترة تعشيشها داخل المحاصيل الأمر الذي يسبب خسائر في المحصول بسبب الأفة، ويتسبب في خسائر أيضا في الماشية بسبب قلة الأعشاب، مما يأثر بشكل مباشر على الدخل العام".

الماشية

وتابع، إذا أراد الناس تجنب تلك الخسائر يمكنهم فعل شيء اخر كأن يأسسوا نشاطات إقتصادية أخرى تدر لهم دخل، حيث أن معظم صغار المزارعين يعتمدون بشكل أساسي على العمل اليدوي والزراعي فقط.

وتثبت الدراسة، إن حشرة "حفار أوراق الطماطم" كانت مسؤلة عن التسبب في أعلى خسائر سنوية بلغت 11.5 مليار دولار، وتأتي بعدها "دودة القطن" التي تتسبب في خسائر تصل الى 9.4 مليار دولار سنويا.

حفار اوراق الطماطم

تسبب هذه الحشرات اثار كبيرة على سبل العيش اليومي لدى المزارعين لأن النساء والأطفال يقضون الكثير من الوقت وسط الحقول وفي العناية بالمحاصيل، لكنها تتسبب في تدهور الإنتاج من المحاصيل وتصيب الحيوانات التي تتغذى على أوراق الأعشاب بأمراض كثيرة مما يؤثر على الدخل السنوي للمواطنين وتقليل رؤؤس أموالهم بشكل ملحوظ.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة الإستقصائية التي أجراها الفريق العلمي عن ، إنخفاض ميزانيات البحوث المتعلقة بمكافحة تلك الأفات وتقديم الحجر الصحي النباتي اللازم داخل الأقطار الزراعية بالقارة، مما يؤدي الى زيادة نطاق الظاهرة المنتشرة.

 

 

قارة افريقيا جمالي الناتج الإقتصادي الحشرات والافات القطاع الزراعى كبار العلماء رينيه إستيشن

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