جهاد جريشة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب اعتزاله التحكيم وتوقيته

أكد الحكم الدولي جهاد جريشة، اعتزاله التحكيم الدولي والمحلي؛ لأسباب شخصية.

وقال جهاد جريشة، في تصريحات لـ"صدى البلد": “قررت اعتزال التحكيم، وأن الموسم الحالي هو آخر مواسم العمل بالمجال التحكيمي”.

وأوضح: أنتظر فرصة قوية خلال أيام للعمل بها؛ للإعلان عن اعتزال التحكيم، ولن أنتظر حتى نهاية الموسم الحالي؛ حال وصول الفرصة.

وأضاف: اعتزالى العمل بالمجال التحكيمي؛ لأسباب شخصية، وانتظار عمل كبير سأنشغل به، حال التوصل لاتفاق بشأنه.

ونوه بأنه شارك في التحكيم على مدار 25 عاما، وأدار مباريات في كأس العالم وأمم إفريقيا ومختلف المسابقات المحلية والقارية.