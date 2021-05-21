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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدرس مدى قانونية مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين أمام الطلائع

مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي الأهلي

تدرس اللجنة القانونية للأهلي موقف مشاركة سيف فاروق جعفر ولاعبي القلعة البيضاء في مباراة مع طلائع الجيش التي جرت أمس.

وقال مصدر بـ الأهلي إنه بالاشارة إلى ما يثار على الساحة الرياضية حاليا بشأن انتهاء مدة إيقاف بعض اللاعبين مواليد ١٩٩٩ السابق صدور قرار اتحاد الكرة المصرى بإيقافهم لعدد من المباريات جراء ما حدث منهم فى حق النادى الأهلى بعد أداء مباراتهم مع النادى، ومدى قانونية مشاركتهم فى المباراة الفاصلة المقرر إقامتها يوم ٢٠٢١/٥/٢٦ بين الأهلى والزمالك، فإن مسئولي الأهلي يدرسون الأمر من خلال المختصين لديه.

وفى ضوء ما تضمنته شروط بطولات الجمهورية للشباب والناشئين موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ والصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والمبلغة للأندية المشاركة فى تلك البطولات فى بداية الموسم المشار إليه.

وتنص على: “اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر فى أى مسابقات والمراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد اليها يطبق عليه الإيقاف فى نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب فى أى مسابقة من مسابقات المراحل السنية (بطولات الجمهورية أو دورى القطاعات) إلا بعد انتهاء إيقافه، فاذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب فإنه يستكمل إيقافه فى المسابقة المصعد إليها.

وأضاف: "ولما كانت مسابقة ١٩٩٩ لم تنتهى لوجود مباراة فاصلة بين فريقى الأهلى والزمالك محدد لها يوم ٢٠٢١/٥/٢٦ وهو ما يعنى أن إيقاف اللاعبين يبدأ من تلك المباراة، على أن يستكمل بعد انتهائها فى المسابقات المصعدين إليها.

وعليه فإن النادى الأهلى يتدارس الأمر بعناية، وأثر ذلك على ماحدث بالمباريات التى لعبت بالأمس واشتراك لاعب من اللاعبين السابق إيقافهم فيها على سند من انتهاء عدد المباريات الموقوف فيها.

وسيعلن النادى عن ما ستسفر عنه الدراسة القانونية للأمر فور الانتهاء منها.

ويؤكد النادى الأهلى فى هذا المقام عن احترامه للوائح وشروط المسابقات والتى بدأ الموسم الرياضى على أساسها، ويطالب الجميع أيضا باحترامها وتحمل مسئولياته فى هذا الشأن، 
وأن النادى لن يتهاون فى الحفاظ على حقوقه فى الإطار القانونى السليم.

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