مفتى الجمهورية: مؤلفات سيد قطب مرجعية بن لادن والظواهري في استباحة الدماء

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن مرجعية أسامة بن لادن وأيمن الظواهري فى استباحة الدماء، مؤلفات سيد قطب.

وأضاف علام، خلال حواره ببرنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه ليس هناك علاقة للجماعات المتطرفة بـ الدين القويم، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة تستغل الدين لتحقيق مصالح خاصة.

وأكد مفتى الديار، أن رسول الله نبهنا لكل من يحمل الفكر المتطرف، لافتا إلى أن هناك رابطا بين التنظيمات الإرهابية الموجودة على مستوى العالم بمسميات مختلفة.

وأضاف علام، أن فكر الإخوان متغلغل في كل التنظيمات الإرهابية، موضحا أن يوسف القرضاوي قال فى شهادته إن سيد قطب قاد فكرة التكفير فى حد ذاتها، ويقول إن أبو بكر البغدادى قائد تنظيم داعش كان من الإخوان.

وأردف: "أتلمس من شهادات القرضاوي أن هناك خيطا رابطا بين جماعة الإخوان الإرهابية وباقى التنظيمات الإرهابية.



