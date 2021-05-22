أستاذ نقد أدبي : فوجئت بترشيحي عضوا بمجمع اللغة العربية..فيديو

قال الدكتور عبد الحكيم راضي أستاذ النقد الأدبي أن نقطة البداية للغة العربية كنت المدرسين الممتازين بدءا من المرحلة الإبتدائية حتى الجامعة بكلية الأداب بقسم اللغة العربية.

وأضاف راضي خلال لقاء له لبرنامج المساء مع قصواء عبر فضائية تن أن الكتب والحكايات الصغيرة التي تمتلئ بها الكتب دافعا كبيرا لمتابعة القراءة .

وتابع أستاذ النقد الأدبي أنني أخترت خبيرا بلجنة الأدب بمجمع اللغة العربية في وقت سابق ولكنني لم استمر كثيرا في هذا العمل لإنشغالي بالتدريس والسفر لكازاخستان والتدريس هناك بأحدى الجامعات.

وأشار راضي إلى أن أنه في إحدى المرات خلال زيارتي لمجمع اللغة العربية تم اخباري أنه تم ترشيحي أن أكون عضوا به وكان ذلك بعام 2010.