عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ نقد أدبي : فوجئت بترشيحي عضوا بمجمع اللغة العربية..فيديو

الدكتور عبد الحكيم
الدكتور عبد الحكيم راضي أستاذ النقد الأدبي

قال الدكتور عبد الحكيم راضي أستاذ النقد الأدبي أن نقطة البداية للغة العربية كنت المدرسين الممتازين بدءا من المرحلة الإبتدائية حتى الجامعة بكلية الأداب بقسم اللغة العربية. 

برلمانية: تطبيق اتكلم عربي فرصة لتعلم الأجيال الناشئة اللغة العربية

وأضاف راضي خلال لقاء له لبرنامج المساء مع قصواء عبر فضائية تن أن الكتب والحكايات الصغيرة التي تمتلئ بها الكتب دافعا كبيرا لمتابعة القراءة .

 

وتابع أستاذ النقد الأدبي أنني أخترت خبيرا بلجنة الأدب بمجمع اللغة العربية في وقت سابق ولكنني لم استمر كثيرا في هذا العمل لإنشغالي بالتدريس والسفر لكازاخستان والتدريس هناك بأحدى الجامعات. 

 

وأشار راضي إلى أن أنه في إحدى المرات خلال زيارتي لمجمع اللغة العربية تم اخباري أنه تم ترشيحي أن أكون عضوا به وكان ذلك بعام 2010.

جامعه كلية الاداب الجامعات كازاخستان جامعات

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

قرقاش يبحث مع المبعوث الأمريكي إحلال السلام في اليمن

سامح شكري: إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية

بعد زيارة نائب وزير خارجية تركيا إلى مصر.. شكري يكشفت اخر تطورات العلاقة

زلزال بقوة 6.7 ريختر قرب سواحل فيجي في المحيط الهادئ

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات الباجور بمحافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ