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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف أسباب إعلان جهاد جريشة اعتزال التحكيم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن أسباب اعلان الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم الدولي والمحلي.

قال المصدر ذاته: جهاد جريشة انتابته حالة من الغضب عقب علمه بظهور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وعدم تمسكه بجهاد جريشة ضمن قائمة الحكام الدولية الموسم الجاري.

أضاف: وجيه أحمد أكد عبر الفضائيات مؤخرا أن اللجنة تجهز بديلا لجهاد جريشة فى قائمة الحكام الدولية المقرر اعتمادها خلال شهر أكتوبر المقبل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

كان الحكم الدولي جهاد جريشة أاعتزاله التحكيم الدولي والمحلي لأسباب شخصية.

قال جهاد جريشة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: قررت اعتزال التحكيم وان الموسم الحالي هو ٱخر مواسم العمل بالمجال التحكيمي.

تابع: أنتظر فرصة قوية خلال أيام للعمل بها للاعلان عن اعتزال التحكيم ولن انتظر حتى نهاية الموسم الحالي فى حال وصول الفرصة.

أضاف: اعتزالى العمل بالمجال التحكيمي لأسباب شخصية وانتظار عمل كبير سوف انشغل به خال التوصل لاتفاق بشأنه.

لفت إلى أنه شارك فى التحكيم على مدار ٢٥ عاما وأدار مباريات فى كأس العالم وأمم افريقيا ومختلف المسابقات المحلية والقارية.

أشار إلى أنه يمكن اعتزال التحكيم نهائيا قبل انتهاء الموسم الجاري حال نجاحه فى الفرصة التى ينتظرها.

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