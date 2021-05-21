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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البوستر الرسمي لمسلسل ليه لأ 2

منة شلبى
منة شلبى

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل “ليه لأ” الذى تقوم ببطولته منة شلبى ، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، الأفيش المجمع الرسمي للعمل.

 


لجزء الثانى من مسلسل “ليه لأ” يشارك في بطولته بجانب منة شلبي و أحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وتجسد منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرأة.

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جدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل، تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل. 

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً.

منة شلبي هالة صدقي احمد حاتم مسلسل ليه لا هاني عادل ومحمد الشرنوبي مريم نعوم

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