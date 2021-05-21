عمرو أديب: مصر قدرت في أيام قليلة حسم الهدنة في غزة

أشاد الإعلامي عمرو أديب بجهود مصر الحثيثة في وقف العدوان علي غزة، مؤكدا أن تدابير إرسال قوافل طبية بالإضافة لإرسال وفدين لتعزيز الهدنة أمر يجب وضعه في الحسبان بأن مصر تعزز مكانتها الإقليمية.

وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" أن الإجراءات التي اتخذتها مصر من أول يوم لبدء العدوان على قطاع غزة كان مميز وجيد ومنطلق من طبيعة كون مصر في السنوات الماضية كانت تستضيف الفصائل الفلسطينية وكانت على تواصل دائم معهم، مضيفا: “مصر قدرت في أيام قليلة تحسم الهدنة في غزة”.

وأردف: "ما تقوم به مصر والشعب يستحق كل التحية.. من أول يوم فصلت مصر بين جدلية التعامل مع الفصائل وبين فتح وحماس وإنما تعاملنا مع القضية الفلسطينية".

واستطرد: "عالجنا الأزمة بتكاتف التنظيمات الشعبية مع وزارة الخارجية وجهاز المخابرات ووزارة الخارجية والأحزاب للتوصل إلى حل.. كنا محط أنظار العالم وكل الأطراف مستعدة للحديث وكسبنا احترام الجميع".