أبو السادات وجريشة.. اتحاد الكرة يجهز بدائل للثنائي في قائمة الحكام الدولية

تجهز لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بديلا عن إثنين من الحكام فى قائمة الحكام الدولية نهاية الموسم الحالي.

وتسعى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إلى تجهيز بدائل للثنائى جهاد جريشة والمساعد تحسين أبوالسادات كى يحلا بديلين عن الثنائى فى قائمة الحكام الدولية الموسم الجاري.

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن أسباب إعلان الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم الدولي والمحلي.

قال المصدر، إن جهاد جريشة انتابته حالة من الغضب عقب علمه بظهور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وعدم تمسكه بجهاد جريشة ضمن قائمة الحكام الدولية الموسم الجاري.

وأضاف أن وجيه أحمد أكد عبر الفضائيات مؤخرا أن اللجنة تجهز بديلا لجهاد جريشة فى قائمة الحكام الدولية المقرر اعتمادها خلال شهر أكتوبر المقبل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال الحكم الدولي جهاد جريشة إنه اعتزل التحكيم الدولي والمحلي لأسباب شخصية.

وأضاف جهاد جريشة لـ صدى البلد: قررت اعتزال التحكيم وأن الموسم الحالي هو ٱخر مواسم العمل بالمجال التحكيمي.

وتابع: أنتظر فرصة قوية خلال أيام للعمل بها للاعلان عن اعتزال التحكيم ولن انتظر حتى نهاية الموسم الحالي فى حال وصول الفرصة.

وأردف: اعتزالى العمل بالمجال التحكيمي لأسباب شخصية وانتظار عمل كبير سوف انشغل به خال التوصل لاتفاق بشأنه.

ولفت إلى أنه شارك فى التحكيم على مدار ٢٥ عاما وأدار مباريات فى كأس العالم وأمم افريقيا ومختلف المسابقات المحلية والقارية.