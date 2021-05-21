الأزولا نبات جديد في مصر لإنتاج الأعلاف والألبان.. فيديو

قال محمد عبد التواب الخبير الزراعي، إن مصر نجحت مؤخرا في التوسع في زراعة نبات الأزولا فى أحواض طينية، خاصة مع عائده الكبير من الفدان والذي بلغ 30 ألف جنيه.

وأضاف عبد التواب للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه استطاع زراعة نبات الأزولا المائي فى أحواض طينية، نظرا لفوائده الكثيرة، حيث يحتوى على بروتين يصل لـ 40% الى جانب مواد كربوهيدرالية ودهون وسكريات ومضادات للسموم والفطريات ومضادات أكسدة.

وأوضح عبد التواب، أن الفدان ينتج من 600 إلى 700 كيلو يوميا، وتستخدم الأزولا فى تصنيع أعلاف الطيور والثروة الحيوانية كما يزيد من نسبة الألبان بنسبة 25 %، لافتا الى نجاح تجربة زراعة الأزولا فى 50 فدان على مستوى الجمهورية فى الأقصر والإسكندرية وأسوان والمنيا.