محافظ القاهرة يشهد إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع .. اليوم

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم السبت إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ و الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يتم إيقاد الشعلة من قبل محافظ القاهرة بديوان عام محافظة القاهرة.

وسوف تبدأ فعاليات خط سير الشعلة في الصباح الباكر من أمام القلعة مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعى إلى شارع محمد على بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورًا بنادى الشرطة بعابدين حتى وصولها لديوان عام محافظة القاهرة .

أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ تنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى، وذلك وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويهدف أولمبياد الطفل المصري إلى صقل مواهب الطلائع في مختلف الرياضات والألعاب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والبطولات.

كما يهدف "أولمبياد الطفل المصري" إلى اكتشاف المواهب المتميزين رياضيا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري.

ودعا المحافظ طلائع القاهر ة من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ وحتى ١٤ عاما للتسجيل في أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة 2021.