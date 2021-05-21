تعليق ساخن وهجوم قوي من أحمد كشري على لاعبيه عقب الهزيمة القاسية من سموحة

أعرب أحمد عبد المنعم كشري المدير الفني للإنتاج الحربي، عن أسفه الشديدعقب الهزيمة (4-2) أمام سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما مسا اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.

وقال أحمد كشري، في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "هناك حالة غريبة داخل صفوف الفريق، خصوصا من اللاعبين الكبار وعدم وجود روح بين اللاعبين خصوصا كبار الفرقة.

وتابع:" المحترفون الأجانب في الفريق مستواهم أقل بكثير من المصريين خصوصا المهاجمين".

وتابع كشري: “الفريق توقف بعد إصابة محمد عبد المجيد مهاجم الفريق، الذي تعرض لنزلة برد حادة، تم منحه 4 حقن مسكنة كي يلحق بالمباراة، لأن ليس لدينا مهاجم بديل ولم يقدم المتوقع”.

وأتم:" في حاجة غلط داخل فريق الإنتاج الحربي ومايحدث غير طبيعي ".