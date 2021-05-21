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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارة لمتحف الحضارة

نواب التنسيقية في
نواب التنسيقية في متحف الحضارة

في متحف الحضارة بالفسطاط، يتواجد ملوك مصر العظماء الذين سطروا صفحات من التاريخ، ومن منطلق حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي دعم ما تبذله مصر من طفرات لدعم السياحة المصرية، ذهب وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعائلاتهم إلى متحف الحضارة اليوم في جو أسري اجتماعي لرؤية مصر القديمة في ثوبها الجديد.

وكان في استقبال نواب التنسيقية وأسرهن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والأستاذ أحمد سمير، مدير العلاقات العامه بالمتحف القومي للحضاره المصرية، حيث اصطحباهم في جولة بداخل المتحف لرؤية المومياوات الملكية في بيتهم الجديد.

 

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وضم وفد التنسيقية كل من النائب عمرو يونس، النائبة رشا أبو شقرة، النائبة أميرة صابر، النائب نادر مصطفى، النائب محمد تيسير مطر، النائب أحمد فتحي، النائبة أميرة العادلي، النائب أحمد رمزي، النائبة منال هلال، النائبة رشا كليب، النائب طارق الخولي، النائبة نشوي الشريف، النائب أحمد زيدان، النائبة مرثا محروس، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإلإضافة لكل من النائب أكمل نجاتي، النائب محمود القط، النائب محمد فريد، النائبة راجية الفقي، والنائبة نهي ذكي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية إيمان طلعت، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية.

نواب التنسيقية 1
نواب التنسيقية 1
نواب التنسيقية 3
نواب التنسيقية 3
نواب التنسيقية 4
نواب التنسيقية 4
متحف الحضارة بالفسطاط تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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