بينهم 66 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 248 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 248 شهيدا، وذلك عقب انتشال عدد من جثث الشهداء من أنفاق المقاومة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن من بين الشهداء 66 طفلا و39 سيدة و17 مُسنًّا، بالإضافة إلى 1948 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الصحة والدفاع المدني في غزة، 9 شهداء من كتائب القسام من نفق شرق خان يونس، وطفلة من أسفل بناية في حي تل الهواء، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

كما انتشلت طواقم الصحة، 5 مواطنين آخرين؛ ليصل عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم اليوم الجمعة، إلى 15 شهيدا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيّز التنفيذ، في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، بعد وساطة مصرية ناجحة، بعد 11 يوما من بدء العدوان على القطاع.

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل وفدان أمنيان مصريان، إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل؛ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وطالب الوفدان المصريان بقطاع غزة وإسرائيل، من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار، كما بدأ الوفد المصري بقطاع غزة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.