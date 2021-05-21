مصدر بالكهرباء: خط الربط مع الأردن يقوم بالتغذية.. ونحلل أسباب الانقطاعات هناك

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خط الربط الكهربائي مع الأردن، ليس به أي أعطال، ويقوم بالتغذية.

وأشار المصدر إلى أن الانقطاعات التي شهدتها معظم المحافظات الأردنية، جارٍ تحليلها حاليا، بالتعاون المشترك بين مصر والأردن؛ لتوضيح أسبابها.

وأوضح المصدر أن الجانب الأردني سيعقد مؤتمرا صحفيا؛ لتوضيح أسباب الانقطاعات.

جاء هذا؛ بعد أن شهدت معظم المحافظات الأردنية، اليوم الجمعة، انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي.

وأكدت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أن “العمل جارٍ على إعادة التيار الكهرباء بشكل تدريجي؛ لعدم إمكانية إرجاعه دفعة واحدة”.