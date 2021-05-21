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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمصيف بلطيم.. صور

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة بمصيف بلطيم

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة لمجلس الوزراء حتى نهاية مايو الخاصة بغلق المحال، في تمام الساعة التاسعة مساء، وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بالاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بقرارات الغلق وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، مؤكداً أن مجلس الوزراء رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر إعادة فتحها وإتاحتها غداً السبت، لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالاستعانة بالطفطف كتجربة، لتيسير حركة المواطنين، مشدداً على أن يكون هناك تباعد بين مستقبليه، كما وجه بفتح الصيدليات وتأمينها وفتحا، وتشغيل الوحدات الصحية بالمصيف وحدة طب الأسرة بالأول والنرجس، وتوفير كافة الأدوية والأدوات اللازمة، كما شدد على تواجد سيارات الإسعاف بالمصيف، بالإضافة لتمركز سيارات إسعاف على الطريق الدولي الساحلي.

 

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن  محافظ كفر الشيخ وجه  العميد هاني محمد عبد القوي، ونوابه بالاستعدادات بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء. مؤكدا على ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها. 

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الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامات محافظ كفر الشيخ الدكتور مصطفى مدبولى الحدائق والمتنزهات شواطئ

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