مليار و100 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

استحوذت تعاملات المصريين على 82.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2 % وسجل العرب 10.5 %.

وسجل الأجانب صافي بيع نحو 1198 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 888.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

واستحوذت الأسهم على 43.36 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.64 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 77.5%من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.1 %و العرب على 7.4 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 270.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 189.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.