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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سامح شكري: مصلحة الشعب الفلسطيني وتجنيبه الأضرار أهم ما يشغل بال مصر

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الفترة الأخيرة، وما تبع ذلك من عمليات عسكرية، ومصر هدفها منع الاعتداء على المقدسات في فلسطين.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: “ مصلحة الشعب الفلسطيني وتجنيبه الأضرار؛ أهم ما يشغل بال مصر”، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا.

وأكد: "مصر حريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الهوية العربية، ومنع الاعتداء على المقدسات العربية، والتحذير من التصعيد".

وأوضح: "أخواتنا في غزة تعرضوا لاعتداء عنيف، وهدف القيادة المصرية وأجهزة الأمن؛ هي الحفاظ على أهل غزة، والوصول لوقف إطلاق النار، وهو ما حدث بالفعل".

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