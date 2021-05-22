"المنسوجات والسلع المعمرة" يتصدر القطاعات الأكثر ارتفاعا بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ارتفاعات القطاعات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%.

واحتل قطاع العقارات المرتبة الرابعة بنسبة 3.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، وصعد قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والموارد الأساسية بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي.





كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.4%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، 0.1%، على التوالي.

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، ثم قطاعي البنوك والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.3%.

