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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: هدفنا استئناف المفاوضات والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.. فيديو

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هدف مصر استئناف المفاوضات لتحقيق مصلحة الفلسطينيين.

 

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هدفنا استئناف المفاوضات لتحقيق مصلحة الفلسطينيين والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية".


وأشار: "في الوقت الراهن نركز على تثبيت الهدنة ونركز على فتح قنوات التواصل مع الجانبين وأيضا مع الشركاء الدوليين من أجل استئناف العملية التفاوضية والوصل إلى نتيجة لها".


أوضح: "الأحداث الحالية تحتم أن يعي كل الأطراف أن المصلحة لهما وللمنطقة هي ضرورة التوصل إلى حل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة الدولة وتفعيل حل الدولتين".
 

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