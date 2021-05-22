الموجة الثانية لـ COVID-19: افعل ولا تفعل للتبرع بالبلازما

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يُعد العلاج بالبلازما النقاهة ، الذي يُعرف أيضًا باسم العلاج بالبلازما ، من بين أفضل العلاجات المعروفة لعلاج مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة. تم استخدام هذه الطريقة في الأوبئة السابقة مثل H1N1 و SARS لعلاج المرضى.





في هذه المقالة ، سنناقش كذلك ما يجب فعله وما لا يجب فعله في العلاج بالبلازما والتي يجب وضعها في الاعتبار قبل التبرع بالبلازما.

ما هو علاج البلازما؟



العلاج بالبلازما هو علاج يتم فيه إزالة منتج الدم المسمى بالبلازما من المرضى الذين تعافوا من العدوى ، ويتم توجيهه أيضًا إلى المرضى الذين يعانون من COVID-19. البلازما هي أكبر جزء في الدم وهي تشكل نصف محتوى الدم. عندما ينفصل عن الدم ، يظهر سائل أصفر فاتح.

من يمكنه المساهمة بالبلازما؟



المتبرعون بالبلازما ينقذون حياة مرضى COVID-19. هناك قيود على من يستطيع الشخص التبرع بالبلازما. لا يمكن لأي شخص التبرع بالبلازما إلا إذا كانت نتيجة اختباره إيجابية لـ COVID-19 وتعافى تمامًا الآن من العدوى ، حيث يكون لدى الشخص مستويات عالية من الأجسام المضادة الموجودة في البلازما.

من لا يستطيع التبرع بالبلازما؟



حتى إذا تعافى الشخص من COVID-19 ، فلا يمكنه التبرع بالبلازما إذا كان يعاني من نقص الوزن أو يزن أقل من 50 كجم ، أو مصابًا بداء السكري ، أو حاملًا ، أو يعاني من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط ، أو السرطان ، أو الرئة المزمنة أو أمراض الكلى أو أمراض القلب.

ما يجب فعله و ما لا يجب فعله

احمل دائمًا نسخة سلبية من اختبار RT-PCR لمدة أربعة أشهر مع إثبات هوية يسمى asAadhar card.

بهذه الطريقة ، يمكن لأي شخص توفير بعض الوقت. إذا كان الشخص بدون أعراض ، فيمكنه التبرع بعد 14 يومًا من التقرير الإيجابي لـ COVID-19. إذا ظهرت أعراض على الشخص ، يمكنه التبرع بعد 14 يومًا من حل الأعراض.

لا تستطيع النساء الحوامل التبرع بالبلازما. هذا لأنه حسب الدراسات ، فإن البلازما من النساء الحوامل أو الأطفال تسبب تلف الرئة أو حدوث أمراض الرئة في المستقبلات. أيضًا ، في حالة النساء الحوامل أو الأمهات الجدد ، هناك بعض الأجسام المضادة التي تسبب آثارًا عكسية عند إعطائها لمرضى COVID-19.

يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد COVID-19 التبرع بالبلازما بعد 28 يومًا من تاريخ التطعيم.

مصدر المعلومات موقع هيلثي