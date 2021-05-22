التنمية المحلية: 300 من خريجي برامج تدريب التنمية المحلية يقودون وحدات المبادرة بالمحافظات.. تنفيذ 2484 مشروعاً بقروض تجاوزت 547 مليون جنيه في ابريل

وزير التنمية المحلية:

مشروعك حتي الآن نفذ 170 ألفاً و262 مشروعا بقروض 18,7 مليار جنية

وفر مشروعك أكثر 1,3 مليون فرصة عمل

بدء الإعداد للخطة التدريبية الجديدة للعاملين بالمحليات



توقيع عقود جمع القمامة لخدمة 18 حي من أحياء محافظة القاهرة يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن

شهدت وزارة التنمية المحلية العديد من الاحداث الهامة خلال الاسبوع الماضي حيث ،تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة عن الجهود التي تقوم بها وحدات وكوادر الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة " منذ تلقي التكليف الرئاسي بتنفيذ برنامج تطوير الريف المصري في 29 نوفمبر 2020 حتى الآن ، ويتضمن التقرير رؤية تقييمية لمدي قدرة الوحدات التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات والمراكز على تنفيذ المهام الكبري التي أوكلت اليهم خلال الفترة الماضية .

وقال اللواء محمود شعراوي أن آليات الإدارة المحلية تتحرك في إطار التكليف الرئاسي ، وتوجيهات رئيس الوزراء المتضمن في الكتاب الدوري 2700 لسنة 2020 والذي كلف الوزارة مهمة تنسيق أعمال لجنة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، والتوجيهات اللاحقة للوزارة للمحافظين بمتابعة كل ما يتعلق بالمبادرة على أرض محافظاتهم ودعم جهات التنفيذ وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ ، وهو ما تم ترجمته بشكل فوري بإصدار الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 ، والذي نص على تشكيل وحدة من أفضل كوادر الإدارة المحلية على مستوى كل محافظة تتبع السادة المحافظين مباشرة ، ووحدات أصغر على مستوى كل مركز مهمتها متابعة وتنسيق ودعم تنفيذ مشروعات البرنامج .

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن هذه الوحدات تضم 300 كادر من أبناء الإدارة المحلية بخلاف القيادات المحلية التي تتولي الإشراف على أعمالهم سواء السادة المحافظين أو نوابهم أو سكرتيري العموم ورؤساء المراكز ، وتنقسم أدوار هذه الكوادر ما بين منسقين للوحدات التي تم تشكيلها على مستوى كل محافظة ومركز ، ومسئولي تخطيط ، ومسئولي متابعة تنفيذ ، ومسئولي مشاركة مجتمعية وتوثيق .

وعن توفير فرص عمل للشباب،أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أبريل 2021، في تنفيذ 2484 مشروعاً بقروض تجاوزت 547 مليون جنية وساهمت هذه المشروعات في توفير اكثر من 27 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات .

وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلغ 170 ألفاً و262 مشروع بقروض 18,7 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,3 مليون فرصة عمل.

ووجه اللواء شعراوي، المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بتنظيم دورة تدريبية للعاملين فى مشروعك خلال الشهر القادم ، موضحا أنه تم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .

وحول حل مشاكل القمامة ،شهد 5 وزراء هم: التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة و الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية، وأقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الاول مع الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة ( إرتقاء ) كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة على العقد الثانى مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين .



من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع فى إطار توجيهات القيادة السياسية وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة .



وقال " شعراوى " أن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حي من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة ، لافتاً إلى أن العامين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن) والبالغ عددها حوالى 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات ، مشيراً إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة .

وفي مجال تدريب العاملين بالمحليات ،ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة ورشتى عمل خلال الفترة من 22 حتى 27 مايو الحالي تحت شعار (نعمل معا ......ننجح معا ) ، يحضر الورشتين 70 متدربا من المحافظات والذين تم الاستعانة بهم كمدربين فى تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة اضافة الى خبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولي التدريب ومديري الموارد البشرية بالمحافظات .

ياتي ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الإعداد الجيد والتشاركي الفعال و التنسيق بين مختلف الجهود لرفع كفاءة العاملين بالمحليات والتمكن من استخدام الأدوات لإعداد خطة التدريب الجديدة للكوادر البشرية بالمحافظات للعام 2021/2022 .



وأكد شعراوى أن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التي يحتاجها العاملون فى المحافظات فى خطة العام التدريبي الجديد وذلك لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم فى العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له ، كما تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب فى المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الادوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب الذى يثرى الفرد بالمعلومات وينمي الاتجاهات ويعدل السلوك اضافة الى دراسة الدورات و الموضوعات الجديدة التى يمكن ادراجها فى الخطة الجديدة .