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بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

صدى البلد

ولازالت كورونا تحصد  من محبينا الكثير والكثير .. ورحل عن عالمنا اسطوره الكوميديا عبر الاجيال الفنان سمير غانم بعد ان قدم  سلسله من اعمال تخلدها التاريخ.

سمير يوسف غانم ١٥يناير ١٩٣٧ - ٢٠ مايو ٢٠٢١، هو ممثل كوميدي مصري. تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة).
و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمدعأحمد ١٩٧٠، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية (اهلا يا دكتور). وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي (سمورة) و(فطوطة)، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون. يعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.

ليلحق بالثنائي جورج والضيف  احمد رحمت الله عليهم  ورحمه الله الفنان العظيم سمير غانم  والهم ذويه الصبر والسلوان.

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