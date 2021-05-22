أخبار التوك شو| سامح شكري: اجتماع مصري قطري خلال أيام.. مفتي الجمهورية: مؤلفات سيد قطب مرجعية بن لادن والظواهري في استباحة الدماء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الملفات والموضوعات المختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

إلى متى ستحافظ إسرائيل على الهدنة في غزة؟.. وزير الخارجية سامح شكري يرد

رد السفير سامح شكري وزير الخارجية، على سؤال :"إلى متى ستحافظ إسرائيل على الهدنة في غزة؟".

سامح شكري يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيره الإسرائيلي

كشف السفير سامح شكري وزير الخارجية، تفاصيل مكالمته مع وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن الهدنة والتي دخلت حيز التنفيذ بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ووقف إطلاق النار صباح الجمعة.

سامح شكري: اجتماع مصري قطري خلال أيام

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع مصري قطري لاستئناف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

شوقى علام: الجماعات الإرهابية تشكل كيانات موازية داخل المجتمعات

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن بعض الكتاب وصف الجماعات المتطرفة بـ المرضى النفسيين ويحتاجون لعلاج.

سامح شكري: هدفنا استئناف المفاوضات والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هدف مصر استئناف المفاوضات لتحقيق مصلحة الفلسطينيين.

مفتى الجمهورية: مؤلفات سيد قطب مرجعية بن لادن والظواهري في استباحة الدماء

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن مرجعية أسامة بن لادن وأيمن الظواهري فى استباحة الدماء، مؤلفات سيد قطب.

مفتى الديار: استنتاجات الجماعات المتطرفة لكلام سيدنا محمد باطلة.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن دراسات مرصد الفتاوى التكفيرية أكدت العلاقة بين الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية.

أحمد صلاح حسني: بكيت عشان أسيب كرة القدم واتجه للفن.. فيديو

كشف الفنانة أحمد صلاح حسنى، عن سبب اعتزاله كرة القدم والاتجاه إلى الفن.

هي سندي وضهري.. أحمد صلاح حسني: عمرى ما زعلت من أختي

وجه لاعب كرة القدم السابق والفنان أحمد صلاح حسني، رسالة إلى شقيقته على الهواء.

هل يتحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا؟ استشاري يجيب .. فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، إن فيروس كورونا سيتحول إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا.