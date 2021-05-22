وزير التعليم لـ "صدى البلد": إعلان تفاصيل خطة تطعيم المعلمين بلقاح كورونا خلال يومين.. وزير التعليم العالي من فرنسا: اختيار الشركة المنفذة لمشروع "بيت مصر" بباريس
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:
وزير التعليم لـ "صدى البلد": إعلان تفاصيل خطة تطعيم المعلمين بلقاح كورونا خلال يومين
رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: الاستعانة بالمهندسين يرفع كفاءة القطارات
وزير التعليم العالي من فرنسا: اختيار الشركة المنفذة لمشروع "بيت مصر" بباريس
التعليم تعلن موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل
تستمر 3 أسابيع .. جامعة بني سويف التكنولوجية تعلن موعد بدء الامتحانات النهائية
مدتها 5 أيام| "تجارة حلوان" تبدأ امتحانات التخلفات الأسبوع المقبل