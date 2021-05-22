حزب حماة الوطن: لن نتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني.. فيديو

قال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، إن الحزب يثمن جهود القيادة السياسية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع مؤسسات الدولة المصرية ومنها الأحزاب السياسية أعدوا أكبر قافلة مساعدات إنسانية تضم أكثر من 80 شاحنة، محملة بأطنان من المواد الغذائية والطبية؛ لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية الوطنية الأولى للعرب، ولن يتم التخلي عنها؛ إلا بوجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، معقبا: "لن نتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني، وجاهزون لتقديم كافة سبل الدعم له".