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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية لمهارات التدريس الفعال عبر الشبكات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز التطوير الوظيفي  CDC  بجامعة حلوان عن عقد دورة تدريبية عن بعنوان "مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات" أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والذى يقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز .

 

وحدد مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021، فى تمام الساعة 5 مساء وحتي الساعة 10 ظهراً .


وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق "zoom" و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

 

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وناشد المركز الراغبين فى الحضور الى الدورة التدريبية التسجيل من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/rDzNdeFeN78zFgpn8


كما طلب المركز ممن قاموا بالتسجيل سابقا عدم التسجيل مرة اخرى سواء تم الحضور ام لا لانه كان قد تم ارسال ميل بالرابط للمسجلين سابقا وهذا رابط بتسجيل جديد.

 

جدير بالذكر انه قد اطلق  اطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان،   مجموعة  البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، التى تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية التى يقوم بها الجامعة إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

 

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول تدريبية حول كيفية مكافحة الفساد بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٥ و  ٢٦ مايو ٢٠٢١ .

مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات مركز التطوير الوظيفي دورة تدريبية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة اخبار التعليم

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