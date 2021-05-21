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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاوزين توقعوا إنبي.. حلمي طولان يفتح النار على اللجنة الثلاثية

صدى البلد

انفعل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، على اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة بشكل مؤقتة عقب تعادل فريقه أمام وادي دجلة سلبيا في إطار الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

قال طولان، في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"أنا متوصي علي من اتحاد الكرة ومتوصي على النادي بتاعي، مصر كلها بتكلمني بتقولي ليا ضربة جزاء، لو الهدف وقوع إنبي فأنا همشي، فيه استقصاد وتحدي من اتحاد الكرة".

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة انبي أمام وادي دجلة، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بالدوري الممتاز.

ولعب إنبي بتشكيل مكون من:
"محمود جاد، دينو بيتر، رامي صبري، بوغطاس، مصطفى دويدار، أحمد العجوز، أوبوكا، عبدالرحمن عامر، شكشك، كريم فؤاد، كريم طارق".

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:
"محمد عبد المنصف، بسام وليد، محمد جمال، خالد رضا، اسحاق يعقوبو، أحمد سعيد، أحمد عاطف، كريم محمد، جورجينيو، عرفات، محمد رضا".

وقرر مدرب إنبي الدفع باللاعب مهاب ياسر بدلا من اللاعب عبد الرحمن عامر في الدقيقة 31.

وسجل أحمد عاطف هدفا لصالح إنبي في الدقيقة44، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسجل جون أوبوكا الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة 50 بعدما تصدى محمد عبدالمنصف لانفراد لتصل الكرة لإوبوكا الذي سدد الكرة في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل وادي دجلة إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر.

 

 

 

حلمي طولان الدوري الممتاز اللجنة الثلاثية اتحاد الكرة وادي دجلة محمد عبد المنصف مسابقة الدوري الممتاز

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