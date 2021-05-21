قصور الثقافة تحتفى بعيد الحصاد بالوادي الجديد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث نظم بيت ثقافة المنيرة برنامج اليوم الواحد بمناسبة عيد الحصاد، تضمن أمسية شعرية وورشة فنون تشكيلية للاطفال ومحاضرة ثقافية عن "عيد الحصاد" حاضرها محمد أحمد يوسف، وناقش فيها كيف أن لحصاد القمح والشعير أهمية بالغة عند المصرى القديم حيث كان يرتبط بطقوس معينة، وهو من أقدم الاعياد المصرية القديمة، وان القمح هو الطعام الرئيسى للمصريين، كما قدم كل من بيت ثقافة بولاق وبيت ثقافة الجديدة ومكتبة شرق بولاق وبيت ثقافة بلاط العديد من ورش الرسم والتلوين للاطفال عن عيد الفطر، بجانب ورشة حكى عن "مظاهر الاحتفال بعيد الفطر" بقصر ثقافة موط نفذتها إيمان يوسف.

قدمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد سرد لقصة بعنوان "الارقام والحروف تتكلم" تأليف نعمات إبراهيم، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة كتاب "أخلاقيات الاسلام فى الإستئذان" تأليف علاء على فؤاد، ونظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة عدة أنشطة للأطفال منها مواهب لنادى أدب الطفل وتنفيذ ورش فنون تشكيلية وعمل مجسمات من الفوم والكرتون بمناسبة "شم النسيم، عيد الفطر" مع الفنانة نها سليم، بجانب ورشة حكى عن "التسامح وقبول الآخر" قدمها على عبد المعطى.