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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إعادة فتحها.. محافظ بورسعيد يشدد علي تطبيق الإجراءات الإحترازية بالشواطئ والحدائق والمنتزهات

التشديد على اتخاذ
التشديد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية بشوارع بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فتح شواطئ  المحافظة، اليوم السبت أمام المصطافين، وكذلك الحدائق والمتنزهات، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى  رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ بورسعيد أن شاطئ المحافظة قد شهد علي مدار الأيام الماضية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجريف للرمال ورفع للمخلفات، وكذلك شهدت الحدائق أعمال تطوير، وذلك استعداداً لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظى وضيوفها.

 

وشدد محافظ بورسعيد علي ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية لحماية المواطنين من مخاطر انتشار فيروس كورونا، مشدداً علي فرض مسافات أمنة بين الشماسي والكراسي علي الشاطئ وكذلك جلوس المواطنين علي مسافات أمنه بالحدائق والمتنزهات ، وضرورة التزام المواطنين بالكمامة والبعد عن التزاحم.

 

واكد الغضبان، أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بشن حملات علي الشاطئ وبالحدائق والمتنزهات علي مدار ساعات العمل، وذلك للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، مشيراً الي أنه لن يتم السماح بمخالفة القرارات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وناشد المحافظ المواطنين من رواد الحدائق وكذلك المستفيدين من الشاطئ، بالحرص علي تنفيذ الإجراءات الإحترازية بشكل يضمن سلامة المواطنين، وذلك حتي تعبر مصر الأزمة الحالية بسلام وأمان، مؤكداً أن بورسعيد تتميز بالحدائق بلا أسوار وكذلك الشاطئ الرملي المتميز.


في ذات السياق، شدد "محافظ بورسعيد" على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والكافيهات بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية،  في التاسعة مساءاً، وذلك حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين.


وأشار "المحافظ " أن تطبيق القرارات وتنفيذها يأتي في اطار الحرص علي صحة وسلامة المواطنين  ، ومنع انتشار فيروس كورونا،  مشيراً أن أعمال اللجان مستمرة للتأكد من الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة

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